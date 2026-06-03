В ДНР дали старт работе пришкольных лагерей. Фото: ТГ/Трофимов

В Донецкой Народной Республике дали старт работе пришкольных лагерей. Министр образования и науки ДНР Олег Трофимов побывал в Раздольненской школе Старобешевского округа, где поздравил ребят и педагогов с началом летних каникул, пожелал им яркого и незабываемого отдыха.

- Для детей вожатые подготовили насыщенную программу, включающую творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, познавательные игры и конкурсы. Каждый день в лагере будет наполнен разнообразными активностями, которые позволят не только отдохнуть, но и развить навыки и таланты, - рассказал Трофимов.

Министр напомнил, что в пришкольных лагерях Республики планируется оздоровить около 12 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что в общеобразовательных учреждениях Мариуполя завершился очередной учебный год. Последний звонок прозвучал для 1900 девятиклассников и 958 одиннадцатиклассников школ.

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