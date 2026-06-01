В Мариуполе заканчивают школу около тысячи выпускников 11-х классов

Фото (архив): ТГ/Солнцев

В общеобразовательных учреждениях Мариуполя завершился очередной учебный год. Последний звонок прозвучал для 1900 девятиклассников и 958 одиннадцатиклассников школ. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он отметил, что юные мариупольцы подошли к концу учебного года с хорошими результатами.

- 123 человека претендуют на аттестат с отличием, 77 - на золотые медали и 46 - на серебряные, - заявил Кольцов.

Напомним, что в Мариуполе перед каникулами сотрудники ГИБДД напомнили детям о правилах дорожного движения. Инспекторы в игровой форме объяснили школьникам и воспитанникам детских садов, как правильно переходить дорогу, почему не следует выбегать из-за припаркованных машин, зачем нужны световозвращатели и где можно безопасно покататься на велосипедах, самокатах и роликах. Детям также раздали тематические памятки.

