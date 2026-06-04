Меценат из Армавира передал спортивной школе в Макеевке пять лошадей. Фото: Администрация Макеевки

Меценат из Армавира передал спортивной школе олимпийского резерва «Локомотив» в Макеевке пять лошадей. Об этом сообщили в Администрации городского округа.

- Две кобылы и жеребца доставили в этом году. Ранее, в мае 2025 года, Сергей Трофименко уже передавал школе двух жеребцов. Таким образом, при поддержке мецената конный состав школы значительно расширился, и сегодня «Локомотив» располагает еще большими возможностями для тренировок и развития, - рассказали в Администрации Макеевки.

Директор школы Людмила Матиевская говорит, что такой вклад в развитие учреждения позволит привлечь к занятиям конным спортом еще больше ребят.

Ранее сообщалось, что в Донецке в День защиты детей на территории объединенного центра кавалерии и кинологии МВД по ДНР торжественно открыли новый спортивно-оздоровительный конный клуб имени Буденного.

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