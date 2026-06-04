6 июня «Шахтер» Донецк сыграет с «Астраханью» во Второй футбольной лиге РФ. Фото: ФК «Шахтер»

В субботу, 6 июня, донецкий «Шахтер» проведет выездной матч 11-го тура LEON-Второй лиги дивизиона Б в группе 1. Соперник - СК «Астрахань». Игра пройдет на стадионе имени Колосова (улица Ползунова, 1б). Начало в 17:30 по московскому времени.

«Шахтер» лидирует в группе с 25 очками, победная серия команды длится пять матчей. Во всех четырех гостевых встречах подопечные Виктора Коваленко одержали победы.

У «Астрахани» после 10 туров 12 очков и 12-е место в таблице. Команда провела шесть домашних матчей - один раз выиграла и дважды сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что 30 мая «Шахтер» сыграл с «Победой» во Второй футбольной лиге РФ. Тогда футбольный клуб из Донецка одержал победу со счетом 3:1 над командой из Хасавюрта. Сейчас «горняки» лидируют в таблице Группы 1 теперь уже с преимуществом в 4 очка от «Севастополя» и «Ростова-2».

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