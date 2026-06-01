В Донецке в День защиты детей на территории объединенного центра кавалерии и кинологии МВД по ДНР торжественно открыли новый спортивно-оздоровительный конный клуб имени Буденного. Первые юные участники клуба получили свои удостоверения. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, который вместе с министром внутренних дел по Республике Павлом Гищенко лично посетил новый клуб, чтобы оценить условия для занятий конным спортом.

Пушилин отметил, что создание такого центра открывает для детей широкие возможности для профессионального и, что особенно важно, абсолютно бесплатного освоения верховой езды. Занятия будут проходить под руководством опытных наставников. Особое внимание уделят детям участников СВО.

- Сейчас в конноспортивном центре порядка 20 лошадей, в дополнение передал в дар жеребца английской верховой породы, - рассказал Глава Республики.

Как отметили представители МВД, конь по кличке «Северский Донец» теперь станет настоящим украшением полицейской кавалерии. В свою очередь, кавалеристы показали почетным гостям свою гордость - жеребенка по кличке «Дахар», который появился на свет всего два месяца назад. Его родители трудятся в конной полиции, а сам малыш впервые вышел на публику.

Полицейские-кавалеристы кавалерийского взвода первого специального полка полиции МВД по ДНР продемонстрировали публике свои навыки.

После них на манеж вышли сотрудники кинологического центра МВД со своими питомцами. Собаки самых разных пород помогают правоохранителям раскрывать преступления, искать людей, задерживать преступников, находить взрывчатку и наркотики, а также в других служебных целях.

Кульминацией праздничного дня стало зрелищное выступление воспитанников конного клуба имени генерала Бакланова из Сталинграда - признанной ведущей школы по джигитовке на территории всей России.

Гости показали высокий уровень мастерства, к которому будут стремиться теперь и юные наездники донецкого клуба.

