В ДНР готовы запустить ж/д сообщения, но пока это небезопасно Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вся железнодорожная инфраструктура Донецкой Народной Республики готова к запуску полноценного сообщения, в том числе пассажирского. Но пока это небезопасно. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил Глава Республики Денис Пушилин.

По его словам, железная дорога - ключевой маршрут для грузов и пассажиров. Вокзалы уже отстроили и частично отремонтировали. Но из-за угроз безопасности правоохранители пока не дают «отмашку» на полноценный запуск. Часть пригородных маршрутов уже работает, но говорить о серьезном увеличении пассажиропотока преждевременно.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что из-за изменения климата большая часть Донецкой Народной Республики теперь подходит для выращивания винограда, в том числе технических сортов для виноделия.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике готовятся к запуску пассажирского ж/д сообщения Донецк-Мариуполь. Уникальная автомотриса дирекции ЖДН обследовало рельсовое полотно между Донецком и Мариуполем.

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