Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 20 человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево до 20 человек. Как сообщает Глава ДНР Денис Пушилин, восемь человек погибли, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести.

Также он добавил, что продолжает поступать информация о последствиях атак ударных БПЛА ВСУ на территории Республики.

- На автодороге Р-150 вблизи населенного пункта Андреевка городского округа Докучаевск ранения средней степени тяжести получили женщина 2000 года рождения и мужчина 1994 года рождения. В Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1970 года рождения. В Старомихайловке городского округа Донецк пострадал мужчина 1954 года рождения, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что опубликован список всех пассажиров автобуса «Подольск – Симферополь», атакованного ВСУ в Енакиево.

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