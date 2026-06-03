Один из пострадавших при атаке ВСУ на автобус рассказал о произошедшем. Фото: Корпункт ТК «Оплот ТВ» в Горловке

Ранним утром 3 июня 2026 года украинские боевики атаковали рейсовый автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики, который следовал по маршруту из Москвы в Симферополь. Один из пострадавших поделился подробностями, как все произошло.

- Возвращался из отпуска из Москвы в Енакиево, где в настоящий момент проживаю и работаю. Где-то ближе к утру произошло происшествие. Я немного дремал, как и многие пассажиры. И были разбужены взрывом. Кто находился, особенно, в задней части автобуса, были травмированы. Пассажиры, которые менее пострадали, само собой помогали остальным и вызывали скорую помощь и МЧС, - рассказал житель Енакиево Александр Михайлович.

Мужчина признался, что ему совсем немного не хватило, чтобы выйти на следующей остановки.

Ранее глава Минздрава ДНР Константин Масников рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Енакиево на место удара ВСУ по автобусу жители Республики несут цветы

На месте атаки ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево образовался стихийный мемориал (подробнее)