Глава Минздрава ДНР рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус. Фото: Минздрав ДНР

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников рассказал о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус «Москва-Симферополь» в Енакиево.

- У ребенка состояние средней степени тяжести. У него осколочные ранения мягких тканей. Жизненно важные органы не повреждены. В сознании. Осколки все убраны. Угрозы жизни ребенка нет, - говорит Масников. – Пострадало десять человек, которые в настоящий момент находятся в медицинских организациях. Сейчас осмотрел всех пострадавших. Три человека находится в реанимации. Шесть человек находятся в общих палатах. Ребенок также находится отдельно в общей палате.

Он добавил, что по поручению Главы ДНР вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Ранее главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко сообщила, что две женщины находятся в тяжелейшем состоянии, но в настоящее время их состояние улучшается.

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