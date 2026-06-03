В ДНР назвали бесчеловечным удар БПЛА ВСУ по пассажирам автобуса в Енакиево

В понедельник, 3 июня, ВСУ нанесли циничный и бесчеловечный удар беспилотником по рейсовому автобусу, направлявшемуся из Москвы в Симферополь. Инцидент произошел в городе Енакиево в ДНР ранним утром, когда большинство пассажиров спали.
Как сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков, в результате удара погибли и были ранены мирные люди.
- Враг нанес удар дроном по гражданскому транспорту в Енакиево. Семь погибших, много раненых. Цинично. Бесчеловечно, - прокомментировал он.
Глава Правительства ДНР выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этой трагической атаки.
Напомним, ранее сообщалось, что трое пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево находятся в реанимации. Известно также, что количество погибших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево выросло до восьми.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мальчик, пострадавший при атаке ВСУ в ДНР, в состоянии средней степени тяжести
Семилетний мальчик получил ранение грудной клетки при атаке дрона на рейсовый автобус в Енакиево (подробнее)