В ДНР назвали бесчеловечным удар БПЛА ВСУ по пассажирам автобуса в Енакиево

Ранним утром 3 июня ВСУ с применением БПЛА атаковали автобус в Енакиево. Фото: Штаб обороны ДНР

В понедельник, 3 июня, ВСУ нанесли циничный и бесчеловечный удар беспилотником по рейсовому автобусу, направлявшемуся из Москвы в Симферополь. Инцидент произошел в городе Енакиево в ДНР ранним утром, когда большинство пассажиров спали.

Как сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков, в результате удара погибли и были ранены мирные люди.

- Враг нанес удар дроном по гражданскому транспорту в Енакиево. Семь погибших, много раненых. Цинично. Бесчеловечно, - прокомментировал он.

Глава Правительства ДНР выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этой трагической атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что трое пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево находятся в реанимации. Известно также, что количество погибших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево выросло до восьми.

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