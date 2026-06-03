Из-за атаки ВСУ на автобус в ДНР две женщины находятся в тяжелейшем состоянии

В горловской больнице №2 оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от атаки ВСУ на автобус в ДНР. Фото: Минздрав ДНР

В результате атаки украинских боевиков на рейсовый автобус в Енакиево 3 июня 2026 года две пострадавшие женщины находятся тяжелейшем состоянии. Об этом сообщила главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко.

- Всем пострадавшим в результате атаки беспилотника на автобус в городе Енакиево оказывается вся необходимая медицинская помощь. Один человек ушел амбулаторно лечиться по месту жительства. Девять человек поступили к нам на лечение в городскую больницу №2 города Горловки, - рассказывает Якуненко. – На данный момент в тяжелейшем состоянии находятся двое пострадавших – две молодые женщины. Они находятся в реанимации после оперативного вмешательства.

Она уточнила, что их состояние оценивается как тяжелое, но уже улучшается.

Еще одну женщину оперирует сосудистый хирург из Донецка. Она также будет переведена в реанимацию.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик получил ранение грудной клетки при атаке дрона на рейсовый автобус в Енакиево. Ранение непроникающее, состояние - средней степени тяжести, мальчик абсолютно стабилен.

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