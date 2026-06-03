Опубликован список всех пассажиров автобуса «Подольск – Симферополь», атакованного ВСУ в Енакиево

ВСУ ранним утром 3 июня 2026 года атаковали рейсовый автобус в Енакиево. Фото: Штаб обороны ДНР

В Министерстве транспорта ДНР опубликовали список зарегистрированных пассажиров на автобусный рейс «Подольск – Симферополь», который ранним утром 3 июня 2026 года атаковали украинские боевики. Также в ведомстве рассказали, что количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

Список пострадавших Минтранс Республики также публикует:

Кристина Алексеевна С., 1998 год рождения;

Елизавета Игоревна Т., 2004 год рождения;

Александр Михайлович К., 1975 год рождения;

Наталья Анатольевна Д., 1981 год рождения;

Анастасия Олеговна К., 1997 год рождения;

Юлия Борисовна Б., 1983 год рождения;

Алдын Оолович С. Э., 1977 год рождения;

Снежана Александровна Д., 1988 год рождения;

Виталий Сергеевич П., 1995 год рождения;

Андрей Сергеевич К., 2016 год рождения;

Светлана Васильевна М., 2000 год рождения;

Александр Олегович Х., 1990 год рождения.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Со списком всех пассажиров можно ознакомиться на фотографии.

В Минтрансе ДНР опубликовали список всех пассажиров автобусного рейса «Подольск – Симферополь», атакованного ВСУ в Енакиево. Фото: Минтранс ДНР

- Просим всех остальных пассажиров данного рейса или их родственников позвонить по номеру «горячей линии» +7 (949) 431 64 52 (ДНР) для подтверждения текущего статуса и оказания необходимой консультации и помощи, - сказано в сообщении Минтранса ДНР.

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