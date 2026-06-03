Опубликован список всех пассажиров автобуса «Подольск – Симферополь», атакованного ВСУ в Енакиево

В Министерстве транспорта ДНР опубликовали список зарегистрированных пассажиров на автобусный рейс «Подольск – Симферополь», который ранним утром 3 июня 2026 года атаковали украинские боевики. Также в ведомстве рассказали, что количество пострадавших увеличилось до 12 человек.
Список пострадавших Минтранс Республики также публикует:
Кристина Алексеевна С., 1998 год рождения;
Елизавета Игоревна Т., 2004 год рождения;
Александр Михайлович К., 1975 год рождения;
Наталья Анатольевна Д., 1981 год рождения;
Анастасия Олеговна К., 1997 год рождения;
Юлия Борисовна Б., 1983 год рождения;
Алдын Оолович С. Э., 1977 год рождения;
Снежана Александровна Д., 1988 год рождения;
Виталий Сергеевич П., 1995 год рождения;
Андрей Сергеевич К., 2016 год рождения;
Светлана Васильевна М., 2000 год рождения;
Александр Олегович Х., 1990 год рождения.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Со списком всех пассажиров можно ознакомиться на фотографии.
- Просим всех остальных пассажиров данного рейса или их родственников позвонить по номеру «горячей линии» +7 (949) 431 64 52 (ДНР) для подтверждения текущего статуса и оказания необходимой консультации и помощи, - сказано в сообщении Минтранса ДНР.
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