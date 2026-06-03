Подлое, осознанное и бесчеловечное преступление против людей: Что известно об ударе БПЛА ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево

ВСУ ранним утром 3 июня 2026 года атаковали рейсовый автобус в Енакиево. Фото: Штаб обороны ДНР

Продолжает приходить новая информация в связи с атакой украинских боевиков на рейсовый автобус «Москва – Симферополь» в Енакиево Донецкой Народной Республики. Как стало известно, пассажиры двигались в Крым. Внутри автобуса находились люди из разных регионов России.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщает, что в результате трагедии ранения получили 11 человек, десять госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно.

ВСУ ранним утром 3 июня 2026 года атаковали рейсовый автобус в Енакиево. Фото: Штаб обороны ДНР

- Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны - сгорели документы, - добавил Пушилин.

Главный врач горловской больницы №2 Нелля Якуненко сообщила, что семилетний мальчик получил ранение грудной клетки при атаке дрона на рейсовый автобус в Енакиево. По ее словам, ребенок находится в детском отделении. Ранение непроникающее, состояние - средней степени тяжести, мальчик абсолютно стабилен. Еще главврача рассказала, что в автобусе находились граждане Польши. Они направлялись в Мариуполь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ по автобусу в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Также удар украинских боевиков по мирным жителям прокомментировали в Министерстве иностранных дел России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ВСУ охотниками на людей.

- Охота на людей. Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами, - сказала Захарова.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в свою очередь назвал атаку боевиков ВСУ преднамеренным террористическим актом, который совершен с целью запугивания населения.

- Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, - сказал Мирошник.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова прокомментировала атаку ВСУ по автобусу в ДНР (архивное фото) Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, атака ВСУ – это подлое, осознанное и бесчеловечное преступление против людей.

- Когда целью становятся гражданские, когда под удар попадают обычные пассажиры - женщины, пожилые люди, семьи - это проявление жестокости, которая выходит за рамки любых человеческих и нравственных норм. Это зверство, которому нет и не может быть оправдания. Те, кто превращает гражданских людей в мишени, должны знать: подобные преступления не имеют срока давности и не могут быть скрыты за политическими лозунгами и пропагандой. Каждому факту будет дана правовая оценка, а каждый виновный понесет заслуженное наказание, - сказала Лантратова.

А эксперт Изборского клуба Новороссии Андрей Коновалов выразил мнение, что трагедия в Енакиево - не единичный случай, а звено в длинной цепи преступлений.

- То, что произошло ранним утром в Енакиево, не было какой-то неожиданностью. Во-первых, от этих людей можно ожидать чего угодно. Во-вторых, это уже не первый случай. Сейчас ВСУ наносят удары с беспилотников, раньше обстреливали с использованием ствольной артиллерии. Били по перекресткам, по трассам, не задумываясь, какие машины там едут. А сколько погибло медработников, сколько погибло спасателей МЧС, которые приезжали тушить пожары? Мы не имеем дела с чем-то человеческим - это воплощение зла, - сказал «КП Донецк» эксперт Изборского клуба Новороссии.

Эксперт Изборского клуба Новороссии Андрей Коновалов. Фото: Личный архив

Тем временем жители Республики начали нести цветы к стихийному мемориалу, который образовался на месте атаки в Енакиево. Люди возлагают цветы прямиком на автобус.

В Республике работают все оперативные службы, которые помогают пострадавшим, а также семьям погибших. Для этого в Енакиево запустили горячую линию, которая доступна по номеру телефона +7 (949) 431 64 52.

- По каким вопросам можно обращаться: необходимость восстановления сгоревших документов; помощь в передвижении и транспортировке; взаимодействие с больницами, госпиталями в поиске родственников; по другим вопросам, требующим оперативного содействия, - рассказали в Администрации Главы ДНР.

При этом Прокуратура Республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ.

- Для оперативной правовой помощи пострадавшим и их родственникам в прокуратуре Донецкой Народной Республики организована горячая линия: тел: +78563002405, - сообщили в ведомстве.

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