Многодетные семьи ДНР получат по 4 тысячи рублей на школьную и спортивную форму (архивное фото) Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике многодетные семьи получат по 4 тысячи рублей на школьную и спортивную форму. Как сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина, новая мера поддержки станет ежегодной.

- Получить выплату сможет один из родителей при условии, что семья зарегистрирована по месту жительства на территории ДНР, - рассказывает Толстыкина. - Для оформления необходимо подать письменное заявление в органы социальной защиты населения с 1 августа по 1 ноября текущего года.

Вице-премьер Республики добавила, что размер выплаты составляет 4 тысячи рублей на каждого ребенка и предоставляется один раз в календарном году.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике дали старт работе пришкольных лагерей. Министр образования и науки ДНР Олег Трофимов побывал в Раздольненской школе, где поздравил ребят и педагогов с началом летних каникул.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школах Харцызска появились тренажеры для первой помощи

Кабинеты труда в школах Харцызска оснащают оборудованием для работы с материалами и ремеслами (подробнее)