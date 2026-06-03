В школах Харцызска появились тренажеры для первой помощи. Фото (архив): ТГ/Толстыкина

В школах ДНР продолжают модернизировать кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Работы идут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила вице-премьер Лариса Толстыкина.

Классы оснащают современным оборудованием, чтобы школьники не просто учили теорию, но и получали реальные практические навыки. В школах Харцызска в кабинетах ОБЗР уже появились тренажеры для первой помощи, симуляторы действий при ЧС, средства индивидуальной защиты и массогабаритные макеты оружия.

Также обновили и кабинеты труда. Теперь школьники осваивают современные технологии, знакомятся с разными ремеслами, развивают творческие способности и навыки работы с материалами.

Ранее сообщалось, что в школах Мангушского округа обновили кабинеты ОБЗР и труда в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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