В школах Мангушского округа обновили кабинеты ОБЗР и труда. Фото: ТГ/Толстыкина

В школах Мангушского округа обновили кабинеты ОБЗР и труда в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

Для занятий по основам безопасности и защиты Родины в кабинеты поставили макеты оружия, имитаторы ранений и специальное оборудование, с помощью которого школьники будут отрабатывать первую помощь и действия в экстренных ситуациях в условиях, приближенных к реальным. Также классы пополнились комплектами складных шин, защитными костюмами от радиационной, химической и бактериологической опасности, а также бытовыми дозиметрами-радиометрами.

На уроках труда ученики смогут работать с разными материалами - от дерева и металла до швейного дела и кулинарии. Кабинеты получили новые фрезерные, лазерные и деревообрабатывающие станки, верстаки, швейные машинки, электроплиты, холодильные шкафы и другое кухонное оборудование.

Ранее школы Донецкого городского округа получили современное оборудование для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (Технология)».

Углегорскую ТЭС в Светлодарске планируют восстановить

Одну из крупнейших в Европе теплоэлектростанцию на севере ДНР планируют восстановить (подробнее)