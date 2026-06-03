В краеведческом музее Мариуполя показали костюмы эпохи Российской империи. Фото: АГО Мариуполь

Для пожилых жителей Мариуполя организовали поход в краеведческий музей. Получатели социальных услуг отделения дневного пребывания Центра соцобслуживания Приморского района осмотрели три выставки. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Первая - «Земной защитник» фотографа Ирины Ковалевой-Кондуровой. Здесь представили больше 20 портретов ветеранов, участников СВО и волонтеров, которые помогали бойцам и мирному населению в зоне боевых действий.

На второй экспозиции показали костюмы времен Российской империи. На литографиях, гравюрах и фототипиях гости увидели повседневную одежду горожан и селян, отставных военных и сценки из жизни этнических поселений.

Третья выставка - «На рубеже» - познакомила подопечных центра с акварелями петербургской художницы Татьяны Мищенко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе произошло долгожданное событие для всех жителей города. Впервые с момента восстановления русский драматический театр открыл свои двери для зрителей. Это произошло в Международный день защиты детей.

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