Первый спектакль - детям: Мариупольский драмтеатр впервые открыл двери для зрителей после восстановления

Мариупольский драмтеатр впервые открыл двери для зрителей после восстановления. Фото: Минкультуры ДНР

В Мариуполе произошло долгожданное событие для всех жителей города. Впервые с момента восстановления русский драматический театр открыл свои двери для зрителей. Это произошло в Международный день защиты детей. С приветственным словом к гостям обратился глава города Антон Кольцов. Он поздравил жителей Мариуполя с этим знаковым событием. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Также гостей поприветствовал генеральный директор театра Александр Чайн.

- Я очень рад, что открытие театра проходит в такой значимый день - День защиты детей. Первую постановку мы дарим нашим ребятишкам. Хочу сказать огромное спасибо городу побратиму Санкт-Петербургу, строителям и всей нашей команде: без музыкантов и актеров это были бы просто пустые стены. Именно эти люди вдыхают в них новую жизнь, - сказал Чайн.

В день, когда драмтеатра вновь распахнул свои двери, его артисты представили юным зрителям и их родителям музыкальную сказку «Аленький цветочек» по мотивам произведения Сергея Аксакова.

- Это совершенно особое ощущение. Очень радостно снова выйти именно на эту сцену. У меня такое чувство, будто я вернулась домой, на родную землю. Конечно, это и трепетно, и волнительно, потому что столько всего еще впереди. И так хочется верить, что все, что нас ждет, будет светлым, чистым и добрым, - поделилась своими впечатлениями артистка театра Наталья Добрунова.

Возвращение Мариупольского русского драматического театра в родное здание стало символом продолжения его творческого пути.

