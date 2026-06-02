Библиотекарь из Волновахи удостоена высокой награды в Москве

Заведующая Свободненской библиотекой Волновахской централизованной библиотечной системы Альбина Ивановна получила награду в номинации «Наследие предков: За сохранение и возрождение культурных традиций и развитие духовно-нравственных ценностей». Она приняла участие в церемонии чествования лучших представителей библиотечного дела России.
- В непростых условиях Альбина Ивановна не просто сберегла книжный фонд и традиции, но и превратила свою библиотеку в живой очаг патриотического и нравственного воспитания. Здесь бережно хранят память предков, возрождают народные обычаи и передают их молодому поколению, формируя прочный фундамент культурной идентичности, - рассказали в Минкультуры ДНР.
В мероприятии также приняла участие заместитель директора Донецкой республиканской библиотеки для детей имени С.М. Кирова Ольга Якимович.
Ранее сообщалось, что донецкие артистки покорили фестиваль циркового искусства в Саратове.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый спектакль - детям: Мариупольский драмтеатр впервые открыл двери для зрителей после восстановления
Для детей Мариуполя представили спектакль «Аленький цветочек» (подробнее)