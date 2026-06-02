Библиотекарь из Волновахи удостоена высокой награды в Москве

Библиотекарь из Волновахи (справа) удостоена высокой награды в Москве. Фото: Минкультуры ДНР

Заведующая Свободненской библиотекой Волновахской централизованной библиотечной системы Альбина Ивановна получила награду в номинации «Наследие предков: За сохранение и возрождение культурных традиций и развитие духовно-нравственных ценностей». Она приняла участие в церемонии чествования лучших представителей библиотечного дела России.

- В непростых условиях Альбина Ивановна не просто сберегла книжный фонд и традиции, но и превратила свою библиотеку в живой очаг патриотического и нравственного воспитания. Здесь бережно хранят память предков, возрождают народные обычаи и передают их молодому поколению, формируя прочный фундамент культурной идентичности, - рассказали в Минкультуры ДНР.

В мероприятии также приняла участие заместитель директора Донецкой республиканской библиотеки для детей имени С.М. Кирова Ольга Якимович.

