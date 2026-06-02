В Амвросиевский детский дом «Росток» передали новую мебель и спортинвентарь

В Амвросиевский детский дом «Росток» передали гумпомощь. Фото: ТГ/Чертков

В Амвросиевский детский дом «Росток» передали новую мебель, спортивный инвентарь, игрушки, сладкие подарки и многое другое. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

Он добавил, что воспитанники детдома получили помощь от представителей Фонда поддержки Героев воинской и трудовой славы.

- Гости Республики осмотрели учебные классы, библиотеку, спортзал, а также обсудили план дальнейшей поддержки учреждения, - рассказал Чертков.

Ранее сообщалось, что в ДНР продолжают обновлять школьные учебные кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Так, в рамках национального проекта «Молодежь и дети» современным оборудованием оснастили образовательные учреждения в Снежном.

Кроме того, стало известно, какое оборудование получат медучреждения ДНР в 2026 году.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое оборудование трансформирует учебный процесс в школах Донецка

Школы Донецка получают современное оборудование (подробнее)