Стало известно, какое оборудование получат медучреждения ДНР в 2026 году.

Заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина рассказала, какое оборудование получат медицинские учреждения в 2026 году. Она подчеркнула, что этот вопрос находится на постоянном контроле у Главы ДНР Дениса Пушилина.

В Республиканском онкологическом центре имени Бондаря в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет установка высокотехнологичной диагностической аппаратуры. В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» три учреждения, имеющие реабилитационные подразделения, получат 54 единицы оборудования. Сюда входят Республиканская клиническая больница имени Калинина, Центральная городская клиническая больница № 9 города Донецка и Больница интенсивного лечения в Мариуполе.

Также Толстыкина добавила, что в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» планируется закупка 24 единиц оборудования для центров здоровья.

Система оказания паллиативной помощи в Республике тоже не останется в стороне. Здесь запланировано оснащение трех медицинских организаций, в которые поступит 415 единиц оборудования.

– Пациентам, нуждающимся в поддержании жизненно важных функций, для использования на дому будут переданы 37 292 медицинских изделия, – говорит вице-премьер ДНР.

В завершение она добавила, что в службы крови ДНР закупят 129 единиц оборудования.

