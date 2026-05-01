До конца 2026 года в Тельманово завершат капремонт Центральной районной больницы.

В Тельманово до конца 2026 года завершат капитальный ремонт Центральной районной больницы. Как сообщили в Минздраве ДНР, регион-шеф Московская область уже восстановила два корпуса медучреждения, а сейчас идет ремонт главного здания.

- В настоящее время ведутся: облицовка стен керамической плиткой, устройство напольного покрытия из керамогранита, монтаж каркаса стен, шумоизоляция, прокладка систем водоснабжения, водоотведения и вентиляции, отделка лестничных маршей, - рассказали в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там добавили, что после ремонта больница будет соответствовать всем современным требованиям к оказанию медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Республиканском онкологическом центре запустили в работу новое современное медицинское оборудование.

Кроме того, сообщалось, что больница Волновахи получит помощь из Ямало-Ненецкого автономного округа.

