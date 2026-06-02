В Мариуполе на тротуарах появились «Трафареты безопасности». Фото: МВД ДНР

В Мариуполе прошла акция «Трафарет безопасности». Сотрудники ГИБДД, отряд юных инспекторов движения из Невской школы и представители одной из автошкол объединились, чтобы напомнить горожанам о правилах дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

В Жовтневом районе, в местах с оживленным пешеходным движением, устроили импровизированный урок безопасности. Юные инспекторы под руководством взрослых с помощью трафаретов наносили на асфальт яркие предупреждения: «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку». Горожанам также вручили тематические памятки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие надписи появятся и возле других пешеходных переходов города.

Ранее заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе завершили восстановление детского сада №76. Работы проводили строители Тульской области.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариупольском поселке Старый Крым завершается ремонт детсада «Журавушка»

Строители уже восстановили и усилили несущие конструкции в здании Мариупольского детсада, заменили кровлю и окна, обновили инженерные системы (подробнее)