В Мариуполе на тротуарах появились «Трафареты безопасности»

В Мариуполе прошла акция «Трафарет безопасности». Сотрудники ГИБДД, отряд юных инспекторов движения из Невской школы и представители одной из автошкол объединились, чтобы напомнить горожанам о правилах дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
В Жовтневом районе, в местах с оживленным пешеходным движением, устроили импровизированный урок безопасности. Юные инспекторы под руководством взрослых с помощью трафаретов наносили на асфальт яркие предупреждения: «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку». Горожанам также вручили тематические памятки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие надписи появятся и возле других пешеходных переходов города.
Ранее заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе завершили восстановление детского сада №76. Работы проводили строители Тульской области.
