Четыре года назад Санкт-Петербург протянул руку помощи жителям Мариуполя.

Четыре года назад Санкт-Петербург протянул руку помощи жителям Мариуполя. С первых дней побратимства северная столица России стала опорой для приморского города ДНР.

- Шаг за шагом, кирпич за кирпичом, здесь возрождается мирная жизнь: построены школы, дающие знания детям, больницы, спасающие жизни, восстановлены дома, куда возвращается тепло и уют, возрожден Драмтеатр - сердце Мариуполя, - рассказали в Представительстве Санкт-Петербурга в Мариуполе.

Также города проводят совместные мероприятия, организовывают молодежные обмены, которые вдохновляют на новые свершения.

Ранее сообщалось, что глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов направил теплые поздравления городу-побратиму - Санкт-Петербургу - по случаю 323-й годовщины со дня его основания. От имени всех жителей освобожденного города ДНР Кольцов выразил глубокую признательность петербуржцам за их неоценимую помощь и поддержку.

