Мариуполь поздравил Санкт-Петербург с 323-летием

Нынешний год знаменует собой четырехлетие плодотворного сотрудничества Мариуполя и города на Неве в статусе городов-побратимов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов направил теплые поздравления городу-побратиму - Санкт-Петербургу - по случаю 323-й годовщины со дня его основания. От имени всех жителей освобожденного города ДНР Кольцов выразил глубокую признательность петербуржцам за их неоценимую помощь и поддержку.

Нынешний год знаменует собой четырехлетие плодотворного сотрудничества Мариуполя и города на Неве в статусе городов-побратимов. За прошедшее время была реализована целая серия важных совместных инициатив. Так, ремонтно-восстановительные работы уже завершены на 56 крупных объектах в Мариуполе, а работы на остальных ведутся в активном темпе.

Одним из ярких символов крепкой дружбы между городами и возрождения Мариуполя стал драматический театр, который был возвращен к жизни. Продолжается капитальный ремонт плавательного бассейна «Нептун», который станет еще одним значимым социальным объектом, подаренным Мариуполю Санкт-Петербургом.

- Мы вместе с первых дней освобождения и никогда не забудем вашу помощь и поддержку. Все добрые дела, совершенные петербуржцами, навсегда останутся в наших сердцах как яркое свидетельство нашей искренней дружбы, взаимопомощи и единства, - подчеркнул Антон Кольцов.

