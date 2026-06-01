Ветераны боевых действий приняли участие в чемпионате ДНР по нардам

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны боевых действий приняли участие в чемпионате Донецкой Народной Республики по нардам, который проходил с 30 по 31 мая 2026 года на базе РСК «Олимпийский». Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Там добавили, что недавно созданный в Республике клуб ветеранов боевых действий «Нарды для СВОих» успешно набирает обороты.

- Игра в нарды переросла в нечто большее, нежели простое состязание. Она стала истинным магнитом, притягивающим к себе не только острые умы, жаждущие поединка, но и души, жаждущие искреннего, сердечного общения. Мы не просто бросали кости и передвигали фишки, мы делились мудростью, накопленной за годы, - рассказал ветеран боевых действий из ДНР.

Ранее сообщалось, что филиал фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике уже три года помогает жителям региона. Команда сталкиваются с колоссальной нагрузкой, но с честью справляется с поставленной задачей.

