Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР уже три года помогает жителям региона

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике уже три года помогает жителям региона. Команда сталкиваются с колоссальной нагрузкой, но с честью справляется с поставленной задачей. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Результаты работы говорят сами за себя. Из порядка 146 тысяч обращений успешно обработано около 90%. При содействии соцкоординаторов более 19 тысяч человек оформили удостоверения ветерана боевых действий, свыше 2,5 тысяч наших земляков получили квалифицированную медицинскую помощь и прошли реабилитацию, - рассказал Пушилин.

Он поблагодарил коллектив филиала фонда и пожелал здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов.

Ранее сообщалось, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и сенатор Российской Федерации Александр Волошин вручили удостоверения ветерана боевых действий 12 сотрудникам отдельного боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».

