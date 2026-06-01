Бойцы военной автомобильной инспекции группировки войск «Центр» ВС РФ поздравили юных жителей Донецка с Днем защиты детей. Инспекторы подходили к семьям с детьми и вручали им небольшие подарки. Об этом сообщили в Минобороны России.
- К празднику военные автоинспекторы собрали партию детских подарков, в которые вошли раскраски, фломастеры, наклейки и другие принадлежности для творчества. Инспекторы останавливались рядом с семьями на улицах города, поздравляли детей и желали им мирного неба над головой, счастливого детства и радостных улыбок, - рассказали в Минобороны РФ.
Праздничные акции для военнослужащих группировки войск «Центр» стали уже доброй традицией.
Ранее сообщалось, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к жителям региона в День защиты детей, который традиционно отмечается в первый день лета.
