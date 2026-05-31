ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Сидорово и Святогорска в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение ВСУ в районах Сидорово и Святогорска в Донецкой Народной Республике. Также за сутки подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль «MaxxPro», 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по 12 бригадам ВСУ в районах Грузского, Торецкого, Кучеров Яра, Василевки, Белицкого, Сергеевки, Золотого Колодезя в Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

Кроме того, за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. ВСУ на данном направлении потеряли более 165 военнослужащих, четыре бронемашины, 18 автомобилей, две артсистемы и РСЗО «Град».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 77 террористических атак ВСУ в ДНР

В ДНР для противодействия украинскому террору ведется модернизация системы «Купол Донбасса» (подробнее)