В результате атак ВСУ в Горловке с начала суток ранения получили три человека

В результате атак БПЛА ВСУ в Горловке с начала суток ранения получили три человека. Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, в Центрально-Городском районе был ранен мирный житель. В Калининском районе пострадала мирная жительница. В Никитовском районе пострадал водитель пассажирского автобуса.

Кроме того, в Калининском районе после сброса взрывчатки с дрона повреждена спецтехника одного из коммунальных предприятий. Также из-за атак БПЛА в Центрально-Городском районе пострадали несколько гражданских машин, а в Никитовском районе поврежден пассажирский автобус. Еще под удар попала бригада коммунальщиков - к счастью, никто не пострадал.

Напомним, что в ДНР 28 мая в результате атак украинских ударных беспилотников погибли три мирных жителя и еще пятеро пострадали. В Углегорске дрон атаковал автомобиль ремонтной бригады. Погибли трое сотрудников ГУП «Вода Донбасса». Четвертый работник - мужчина 1982 года рождения - получил крайне тяжелые ранения.

