Более 40 тысяч жителей ДНР получили помощь от медпатруля и «Поезда здоровья».

Более 40 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили помощь от специалистов медицинского патруля «Здоровья» и «Поезд здоровья». Основная задача проектов - обеспечить жителям Республики равный доступ к качественной медицинской помощи, независимо от места проживания.

Вице-премьер Республики Лариса Толстыкина напомнила, что проект «Здоровье» стартовал в феврале 2025 года по поручению Главы ДНР Дениса Пушилина.

- Особое внимание уделяется отдалённым районам, где особенно востребованы узкопрофильные специалисты. Выездные медицинские бригады помогают жителям пройти консультации врачей и диспансеризацию прямо на месте, без необходимости выезда в крупные города, - рассказала Толстыкина.

Ранее сообщалось, что в Минздраве ДНР рассказали, в каких городах отремонтируют медицинские учреждения в 2026 году. Всего капремонт затронет десять объектов.

