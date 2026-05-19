С начала мая 2026 года в Мариуполе работает 21 медик из Санкт-Петербурга

Врач из Санкт-Петербурга. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе с начала мая 2026 года работает 21 медик из Санкт-Петербурга. Врачи помогают жителям в разных медучреждениях городского округа. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- От города Санкт-Петербурга направлен в город Мариуполь. У нас в группе на этот заезд около 21 человека и все распределены по разным медицинским учреждениям. Я нахожусь в Больнице интенсивного лечения. Осматриваю пациентов в неврологическом, нейрохирургическом отделениях, а также кардиохирургии, - рассказал врач-уролог, врач ультразвуковой диагностики города Санкт-Петербург Александр Кыстояков.

Бригада врачей пробудет в Мариуполе до конца мая.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе прошел очередной муниципальный штаб по здравоохранению. На нем напомнили жителям города о необходимости прикрепления к поликлиникам.

Кроме того, сообщалось, что медпатруль «Здоровье» будет работать в Мариуполе с 8 по 11 июня.

Житель Петербурга получил памятный знак «За восстановление Мариуполя»

Виктор Онищенко неоднократно выезжал с гуманитарными миссиями в Мариуполь для восстановления инфраструктуры (подробнее)