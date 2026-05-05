Жителям Мариуполя напомнили о необходимости прикрепления к поликлиникам

Медики напомнили, что прикрепление к поликлинике является прямой обязанностью каждого застрахованного гражданина. Фото: ТГ/Кольцов

В Мариуполе прошел очередной муниципальный штаб по здравоохранению. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Участники штаба отметили, что все медицинские учреждения округа работают в штатном режиме и обеспечены водой и энергоносителями. Однако по-прежнему остается актуальным вопрос прикрепления жителей к поликлиникам.

Медики напомнили, что прикрепление к поликлинике является прямой обязанностью каждого застрахованного гражданина. Именно это условие открывает доступ к получению плановой медицинской помощи, льготных лекарств и возможности проходить диспансеризацию.

Процедура прикрепления максимально упрощена: жители могут обратиться не только по адресу своей регистрации, но и по месту фактического проживания, работы или учебы. Для этого достаточно прийти в выбранную поликлинику и написать заявление. День подачи этого документа автоматически становится датой официального прикрепления, после чего гражданин получает доступ ко всем необходимым медицинским услугам.

- Муниципальный штаб по здравоохранению в соответствии с поручением Главы Республики Дениса Пушилина проводим ежемесячно, - заявил глава Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтеры ФКГС помогают мариупольцам выбрать объекты для благоустройства

Жителей Мариуполя приглашают принять участие в выборе объектов благоустройства (подробнее)