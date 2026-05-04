Медпатруль «Здоровье» будет работать в Мариуполе с 8 по 11 июня. Фото: Минздрав ДНР

Глава Мариуполя Антон Кольцов сообщил, что медицинский патруль «Здоровье» будет работать на территории городского округа с 8 по 11 июня 2026 года. Врачи будут принимать на базе двух поликлиник Больницы интенсивного лечения.

- Отмечу, что практика выездных медицинских приемов уже доказала свою эффективность. В прошлом году по поручению Главы ДНР Минздрав Республики организовал работу двух бригад по 10 специалистов ведущих больниц Донецка в каждой, - рассказал Кольцов.

В донецком регионе уделяют особое внимание качеству медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что жители Докучаевска смогли пройти тщательное медицинское обследование благодаря работе «Автопоезда здоровья». Мобильный комплекс, развернутый на базе центральной городской больницы с 20 по 30 апреля, успешно справился с поставленной задачей.

