«Автопоезд здоровья» обследовал более 200 жителей Докучаевска

«Автопоезд здоровья» позволяет не только провести важные медицинские обследования, но и выявить заболевания на ранней стадии. Фото: Минздрав ДНР

Жители Докучаевска смогли пройти тщательное медицинское обследование благодаря работе «Автопоезда здоровья». Мобильный комплекс, развернутый на базе центральной городской больницы с 20 по 30 апреля, успешно справился с поставленной задачей. Диспансеризацию прошли более чем 200 человек. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

Для жителей провели комплекс необходимых медицинских обследований, включая осмотр у терапевта, электрокардиографию (ЭКГ), общий анализ крови, осмотр акушеркой, а также анализ на ПСА для мужчин.

В Минздраве отметили, что запуск мобильного комплекса стал важным шагом в повышении доступности медицинских услуг, особенно для жителей отдаленных районов Республики. Инициатива, выдвинутая Главой ДНР Денисом Пушилиным, позволила приблизить качественную медицинскую помощь к населению.

- «Автопоезд здоровья» позволяет не только провести важные ежегодные обследования (включая ЭКГ, онкоскрининг и оценку сердечно-сосудистых рисков), но и выявить заболевания на ранней стадии, что является залогом успешного лечения, - подчеркнули в ведомстве.

