Для юных жителей ДНР организовали экскурсию по зоопарку перед Днем защиты детей. Фото: Следком ДНР

Сотрудники Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике организовали для юных жителей региона экскурсию по зоопарку в преддверии Дня защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребята познакомились с разнообразием животного мира, узнали интересные факты о редких и экзотических видах.

- Мы считаем важным не только обеспечивать защиту прав и интересов детей, но и создавать для них атмосферу радости, заботы и внимания. Подобные мероприятия помогают детям отвлечься от повседневных забот, расширить кругозор и получить новые впечатления, - рассказал старший помощник руководителя следственного управления.

Ранее сообщалось, что в преддверии Международного дня защиты детей одно из отделений МФЦ ДНР наполнилось атмосферой настоящего праздника. Маленьких посетителей и их родителей встречали яркие воздушные шары, мыльные пузыри и радушные улыбки сотрудников.

