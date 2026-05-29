«МОСГАЗ» передал подарки для воспитанников школ-интернатов в Донецке

Эти подарки помогут сделать занятия и досуг комфортнее и интереснее для ребят. Фото: АО «МОСГАЗ»

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники АО «МОСГАЗ» оказали благотворительную помощь двум школам-интернатам в Донецке - №20 и №29. Здесь обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в администрации Донецка.

- В качестве подарков учреждениям передали портативную акустическую систему и специализированную беговую дорожку, которые были выбраны сотрудниками предприятия совместно с педагогами, - рассказали там.

Эта помощь является частью комплексной социальной программы, реализуемой АО «МОСГАЗ». Генеральный директор компании Михаил Вдовин отметил, что поддержка подрастающего поколения и содействие в его воспитании - одно из ключевых направлений деятельности предприятия, наряду с активным участием в восстановлении инфраструктуры ДНР.

«МОСГАЗ» уже внес значительный вклад в реконструкцию энергетической отрасли, образовательных учреждений, мемориальных комплексов, а также других важных объектов региона.

- Забота о подрастающем поколении и участие в его воспитании - важная часть этой работы, - подчеркнул он.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР откроется первый профильный «Дорожный класс»

Пилотный дорожный класс планируют открыть на базе одной из школ Макеевки (подробнее)