Активисты «Молодой Гвардии» ДНР передали в больницу 1,5 тонны питьевой воды.

Активисты «Молодой Гвардии» ДНР вместе с Сергеем Добровольским передали городской больнице №5 полторы тонны питьевой воды. Медучреждение находится в обстреливаемом микрорайоне Абакумова. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Вода нужна, чтобы больница работала стабильно, а персонал и пациенты получали поддержку в непростых условиях.

- В рамках акции «Добрые дела» от «Единой России» команда «Молодой Гвардии» доставила питьевую воду в больницу, которая ежедневно оказывает помощь большому количеству людей, проживающих в этом районе, а также нашим защитникам. Несмотря на сложную обстановку, больница продолжает работать и принимать пациентов. Для нас важно поддерживать тех, кто каждый день находится на своем посту и помогает людям, - отметил руководитель МГЕР ДНР Сергей Добровольский.

Ранее сообщалось, что в преддверии Международного дня соседей, который отметят 29 мая, в Донецке прошло праздничное чаепитие с жителями территориального общественного самоуправления.

