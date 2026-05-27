Праздничное чаепитие с жителями ТОС прошло в Донецке в преддверии Дня соседей. Фото: Администрация Донецка

В преддверии Международного дня соседей, который отметят 29 мая, в Донецке прошло праздничное чаепитие с жителями территориального общественного самоуправления. Мероприятие организовали в рамках федерального проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия».

Встреча получилась теплой и душевной. Соседи не только поздравили друг друга с праздником, но и обсудили насущные проблемы своей территории, а вместе с тем наметили планы на будущее.

Глава Донецка Алексей Кулемзин поздравил горожан с праздником и пожелал, чтобы взаимопонимание и поддержка всегда царили в домах и дворах, а соседство дарило ощущение настоящей общности.

Ранее глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин побывал в гостях у активистов территориального общественного самоуправления «Крыша» в Буденновском районе. Вместе с жильцами он заложил аллею рябин.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР получит дополнительное финансирование на восстановление дорог и жилых домов

Наиболее пострадавшие жилые дома и объекты соцкультбыта в Донецке восстановят за счет федеральных средств (подробнее)