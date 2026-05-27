Глава Донецка Кулемзин заложил аллею рябин вместе с активистами ТОС. Фото: Администрация Донецка

Глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин побывал в гостях у активистов территориального общественного самоуправления «Крыша» в Буденновском районе. Вместе с жильцами он заложил аллею рябин.

В рамках муниципальной программы развития ТОС на 2026–2028 годы прошел конкурс на лучшую организацию работы. «Крыша» заняла первое место и получила 50 тысяч рублей на дальнейшее благоустройство. Жители уже установили новый забор между двором и проезжей частью.

Председатель ТОСа Алексей Бабич занял первое место в Республике в номинации «Самый энергоэффективный дом» на третьем всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор».

- ТОС «КРЫША» создан совсем недавно, но за это время жители уже успели сделать столько для своего дома и для нас всех: провели ремонт цоколя, высадили столько цветов, что глаз радуется, и организовали душевное патриотическое мероприятие ко Дню Победы, - сказал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что Свято-Иверский женский монастырь в Донецке, разрушенный обстрелами ВСУ, восстановят в два этапа.

