Монастырь в Донецке, разрушенный из-за обстрелов ВСУ, восстановят в два этапа

Свято-Иверский женский монастырь в Донецке, разрушенный обстрелами ВСУ, восстановят в два этапа. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который посетил Донецкую Народную Республику.

Сначала отремонтируют придомовой храм, затем, по просьбе игуменьи, строители перейдут к основному зданию. Такой порядок позволит не прерывать богослужения - в монастыре они не останавливались ни на один день.

Хуснуллин вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным также посетил Соборную мечеть в Куйбышевском районе Донецка. Ее тоже планируют восстановить. Объект также пострадал от обстрелов ВСУ. На данный момент там заканчивают демонтаж, концепция проекта почти готова.

Ранее сообщалось, что в Донецке приступили к росписи храма преподобного Агапита Печерского, который расположен на территории Республиканской клинической больницы имени Калинина. Ход работы проверил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир.

