В Донецке приступили к росписи храма преподобного Агапита Печерского. Фото: Донецкая епархия

В Донецке приступили к росписи храма преподобного Агапита Печерского, который расположен на территории Республиканской клинической больницы имени Калинина. Ход работы проверил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир.

- В ходе визита митрополит Владимир поднялся на строительные леса, чтобы в непосредственной близости ознакомиться с начальным этапом нанесения священных изображений. Проект росписи, рассчитанный на два года, выполняется в строгом каноническом древнерусском стиле, - рассказали в Донецкой епархии Русской Православной Церкви.

Работы выполняют мастера из художественной мастерской «Ковчег» из Ярославля.

Владыка Владимир благословил художников на дальнейшие труды.

Ранее сообщалось, что Команда «Народного фронта» из Свердловской области передала автомобили храмам на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Новый транспорт позволит регулярно доставлять гуманитарную помощь жителям отдаленных и пострадавших населенных пунктов ДНР.

