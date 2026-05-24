Храмам на освобожденных территориях ДНР передали автомобили. Фото: Донецкая епархия

Команда «Народного фронта» из Свердловской области передала автомобили храмам на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Донецкой епархии Русской Православной Церкви.

- Те машины, которые прибыли сюда, в Донецк, они сегодня же переданы нашим священнослужителям, которые несут свое пастырское служение на освобожденных территориях. Там автомобили нужны: какие-то личные автомобили священников пострадали, какие-то сгорели. Эти машины станут подспорьем для решения церковных и пастырских задач, - рассказал митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир.

Он добавил, что новый транспорт позволит регулярно доставлять гуманитарную помощь жителям отдаленных и пострадавших населенных пунктов Республики.

Ранее сообщалось, что Народный фронт ДНР привез две тонны брикетов в храм Архистратига Михаила из-за весенних заморозков. Священники используют их, чтобы обогреть церковь, а также раздадут нуждающимся прихожанам.

