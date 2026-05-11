НовостиОбщество11 мая 2026 11:47

В Мариуполе завершают ремонт в храме Покрова Божьей Матери

Санкт-Петербург помогает в восстановлении еще одной святыни в ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Строители ведут наружные работы. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе подходят к концу масштабные восстановительные работы в храме Покрова Божьей Матери, которые проходят при активном участии Санкт-Петербурга.

Как сообщили в администрации города, строительные бригады из города-побратима практически завершили внутреннюю отделку здания. Теперь ведутся наружные работы.

- Сейчас рабочие выполняют отделку крыши, занимаются монтажом гранитных плит фасада и устройством гранитных наличников, - уточнили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Санкт-Петербург также восстанавливает Свято-Покровский храм Мариуполя. В 2014 году, после начала боевых действий на Донбассе, фонд, финансировавший возведение святыни, прекратил работу, и храм превратился в долгострой. Шефство над восстановлением здания взяли петербуржцы. Для строителей из Северной столицы задача оказалась уникальной: им предстояло не только продолжить проект, начатый почти два десятилетия назад, но и восстановить поврежденные элементы, в первую очередь фасад.

