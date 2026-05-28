В ДНР работают над внедрением цифровых технологий в общественный транспорт

В ДНР обсудили инновации, безопасность и цифровые технологии общественного транспорта. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике работают над внедрением цифровых технологий в общественный транспорт. Об этом сообщили в Минтрансе ДНР по итогам XII Международной научно-практической конференции «Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса».

В мероприятии приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Краснодара, Майкопа, Донецка, Макеевки, Мариуполя, а также Таджикистана, Камбоджи, Китая и Беларуси.

- Участники обсудили широкий круг вопросов, среди которых: развитие транспортной логистики и цифровых сервисов; внедрение интеллектуальных систем поддержки водителей; повышение безопасности дорожного движения; развитие электротранспорта и экологических решений; применение искусственного интеллекта в транспортной сфере; новые подходы к организации пассажирских и грузовых перевозок, - рассказали в Минтрансе ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике готовятся к капитальному ремонту трамвайной сети.

