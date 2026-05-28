Представители Минстроя России проинспектировали состояние инфраструктуры в ДНР. Фото: Минстрой России

Представители Минстроя России совместно с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и Главой ДНР Денисом Пушилиным проинспектировали состояние инфраструктуры в Донецкой Народной Республике.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов с рабочим визитом побывал в Донецке и Мариуполе. Делегация сначала проверила ход восстановления религиозных святынь. После чего отправилась в многофункциональный центр Куйбышевского района Донецка.

- По итогам поездки в Донецк состоялось совещание по социально-экономическому развитию региона, на котором участники ознакомились с ходом реализации программ капремонта МКД и модернизации коммунальной инфраструктуры, - рассказали в Минстрое России.

После Донецка Алмаз Хусаинов в составе делегации отправился в Мариуполь, где также проверил ход восстановления социальных объектов города.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике внедрят проект «Цифровой карьер». Он будет реализован на территории Каранского карьера.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР получит дополнительное финансирование на восстановление дорог и жилых домов

Наиболее пострадавшие жилые дома и объекты соцкультбыта в Донецке восстановят за счет федеральных средств (подробнее)