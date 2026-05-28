В ДНР внедрят проект «Цифровой карьер». Фото: АГ ДНР

В Донецкой Народной Республике внедрят проект «Цифровой карьер». Он будет реализован на территории Каранского карьера. Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор».

- Проект под названием «Цифровой карьер» предполагает оснащение специализированной дорожной техники автономными системами управления и оцифровку самого карьера, что позволит создать единую экосистему предприятия, - рассказали в агентстве.

В регионе продолжается масштабное восстановление дорог.

Ранее сообщалось, что на Каранском карьере в ДНР тестируют беспилотный КАМАЗ. Уникальность данной разработки заключается в способности машины выполнять полный цикл производственных задач без участия водителя. Она полностью управляется оператором.

Кроме того, сообщалось, что Корпорация развития Донбасса подготовила первое в Донецкой Народной Республике инвестиционное предложение. В Донецке займутся восстановлением гостиничного комплекса «Прага».

