В Мариуполе водитель сбил 15-летнюю девочку и скрылся – ГАИ ищут свидетелей. Фото (архив): МВД ДНР

Госавтоинспекция ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе. Авария произошла 26 мая в 11:30 в Орджоникидзевском районе, возле дома №91 на улице Орджоникидзе. Водитель неизвестного автомобиля сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу, и скрылся. В результате ДТП несовершеннолетняя была травмирована. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Очевидцев просят обращаться в отдел полиции №3 по адресу: улица 130-й Таганрогской Дивизии, 130, или звонить по телефонам +7 (856) 942-01-05 и 102. Также можно связаться с отделом ГИБДД УМВД России «Мариупольское» на улице Макара Мазая, 16, телефон +7 (949) 526-92-18.

Ранее сообщалось, что в Донецке полицейские изъяли взрывные устройства и боеприпасы у безработного мужчины 1971 года рождения. Оперативники отдела участковых уполномоченных Кировского района нашли их в рамках расследования уголовного дела.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе высадили «Аллею дружбы» к 323-летию Санкт-Петербурга

В Мариуполе вдоль университетской аллеи высадили 101 кустовую розу (подробнее)