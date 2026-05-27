В ДНР утвердили порядок выплат семьям с детьми-сиротами.

Правительство ДНР утвердило порядок выплат для семей, которые взяли на воспитание детей-сирот. Речь идет не только о ежемесячном пособии, но и о единоразовой выплате при заключении договора о приемной семье, а также о нескольких других доплатах.

Ежемесячное пособие назначают со дня установления опеки. Занимаются этим организации соцзащиты по месту жительства ребенка. Все выплаты идут из бюджета ДНР. Постановление вступило в силу с момента подписания.

- Назначение ежемесячного пособия осуществляется организациями социальной защиты населения по месту жительства подопечного ребенка со дня установления опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье, до дня достижения ребенком 18-ти лет, - говорится в тексте указа на официальном сайте Правительства ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике продолжают выплачивать компенсации за утраченное жилье и имущество первой необходимости. Рассмотрено больше 15 тысяч заявлений на такую поддержку, еще более 20 тысяч в работе. С начала года на меры социальной поддержки жителей Республики направили 5,8 миллиарда рублей.

