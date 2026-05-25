С начала года на соцподдержку жителей ДНР направили 5,8 млрд рублей.

В Донецкой Народной Республике продолжают выплачивать компенсации за утраченное жилье и имущество первой необходимости. Рассмотрено больше 15 тысяч заявлений на такую поддержку, еще более 20 тысяч в работе. С начала года на меры социальной поддержки жителей Республики направили 5,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на оперативном совещании.

- Активно работаем над устройством сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. 3724 ребенка уже обрели приемных родителей, - сказал Глава ДНР.

Ранее Денис Пушилин на оперативном совещании сообщил, что в 2026 году в Донецкой Народной Республике построят 29 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Капитальный ремонт начали еще на десяти медицинских объектах - это девять поликлиник и одна амбулатория.

